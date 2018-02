Deutsche Winterolympioniken sind am Montag in Richtung Pyeongchang gestartet. Die Sportler, unter ihnen die Star-Biathletin Laura Dahlmeier, zeigten sich vor dem Abflug am Flughafen München unter anderem neugierig auf die Wetterbedingungen in Südkorea: O-TON LAURA DAHLMEIER, BIATHLON ("Mit dem Drumherum muss man sich vor Ort dann schon Gedanken machen, wie kalt ist es wirklich, wie fühlt es sich an. Grad mit der Eröffnungsfeier ist es für uns Biathleten sowieso relativ schwierig, weil wir gleich am nächsten Tag unseren ersten Wettkampf haben. Die Rennen sollen im Vordergrund stehen. Da möchte ich 100 Prozent geben und fit sein und das ist das wichtigste.") Auch die Olympiasiegerin von 2010 in Vancouver im Riesenslalom, Viktoria Rebensburg, zeigte sich eher cool bei diesen Fragen: O-TON VIKTORIA REBENSBURG, SKI ALPIN, AUF DIE FRAGE, WIE SIE MIT BEDINGUNGEN VON MINUS 18 GRAD CELSIUS UMGEHT ("Es ist kalt, ja, dass kann bei uns auch immer mal wieder vorkommen. Bei uns in Lake Louise zum Beispiel ist auch so ein Weltcup-Ort, wo oft sehr kalt ist. Und von dem her: Wir wissen uns schon zu helfen. Ich habe genügend Sachen eingepackt. Wenn es kalt ist, sind zwei Skiunterwäschen definitiv drin.") Die Winterspiele werden offiziell am Freitag eröffnet, am 9. Februar. Nach den Sommerspielen 1988 in Seoul sind es die zweiten Olympischen Spiele in Südkorea.