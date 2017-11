Wie umgehen mit dem Schmerz, wie fertig werden mit grenzenloser Trauer. In Fatih Akins jüngstem Film "Aus dem Nichts" spielt Diane Kruger Katja, die Mann und Sohn bei einem Bombenanschlag in Hamburg verliert. Für die Wahlpariserin nach hauptsächlich internationalen Produktionen auf englisch und französisch eine Art Erinnerungsarbeit. "Ich bin jetzt so lange weg, dass ich schon angefangen hatte, mich auch fremd in Deutschland zu fühlen und viele so Kleinigkeiten, so kulturelle Dinge, vergessen hatte oder angefangen habe, zu vergessen und ich mich auf einmal wieder sehr deutsch und sehr an meinem Platz gefühlt habe." Inspiriert wurde Fatih Akins Erzählung von den Anschlägen des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds", der im Jahr 2011 aufflog. Seine Wut haben damals nicht nur den Taten selbst gegolten. "Was mich eigentlich viel mehr entsetzt hat, war, dass auch ich dem auf dem Leim gegangen bin, dass die Täter zehn Jahre lang in den Opferfamilien vermutet worden sind. Dass die Opfer, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil sie einen Migrationshintergrund haben - außer Michele Kiesewetter (ermordete Polizistin, Anm. d. Red.) - irgendwas mit Drogen oder Glücksspiel oder mit der türkischen oder kurdischen Mafia zu tun haben müssen. Das ist so ein gesellschaftlicher Rassismus, der da an die Oberfläche getreten ist." Auch in "Aus dem Nichts" vermutet die Polizei hinter der Tat kriminelle Kontakte von Katjas Mann Nuri. Der Film folgt der Hinterbliebenen und zeigt, wie sie von diesem Verdacht, vom Prozess und ihrer Ohnmacht überrollt zu werden droht. "Solche Sachen waren dann auf einmal wichtiger und vordergründiger, der ganze Familienaspekt. Und das Politische rückt mehr in den Hintergrund, was ich auch denke: so ist es richtig zurechtgerückt." Bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai brachte "Aus dem Nichts" Diane Kruger den Preis für die beste Schauspielerin ein. Am Donnerstagabend werden Fatih Akin und Diane Kruger in Berlin mit einem Bambi geehrt und für die Oscars im kommenden Jahr schickt Deutschland "Aus dem Nichts" als Beitrag für den besten ausländischen Film ins Rennen. Am 23. November 2017 läuft der Film in den deutschen Kinos an.