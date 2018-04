In Niger ist ein deutscher Entwicklungshelfer entführt worden. Bewaffnete auf Motorrädern hätten den Mann südlich der Stadt Inates verschleppt, sagte Generalstaatsanwalt des Landes in der Nacht zum Donnerstag. Die Region liegt nördlich der Hauptstadt Niamey, an der Grenze zu Mali. Die in Bonn ansässige Hilfsorganisation "Help" bestätigte die Entführung eines erfahrenen Mitarbeiters. Aufgrund der SicherheitslagE könne man aber keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit geben, sagte eine Sprecherin. Vom Auswärtigen Amt war keine Stellungnahme zu dem Fall zu bekommen.