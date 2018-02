Das deutsche Olympiateam ist am Montag aus Südkorea zurückgekehrt. Am Flughafen in Frankfurt am Main wurde das Team willkommen geheißen. Die Wintersportler hatten zwei sehr erfolgreiche Wochen in Asien und wurden in der Länderwertung Zweiter, nur knapp hinter den siegreichen Norwegern. Insgesamt hatte es für die Deutschen in Südkorea 14 Goldmedaillen gegeben, hinzu kamen zehn silberne und sieben Bronzemedaillen. Die gute Bilanz resultiert vor allem aus den Erfolgen in den Disziplinen Biathlon, Skisprung, Nordische Kombination, Bob und Rodeln. Dort scheinen Material und Infrastruktur in Form von Biathlon-Zentren, reichlich Schanzen und vier Eiskanälen besonders gute Ressorcen zu ergeben. Allerdings gab es keine Medaille im Langlauf, keine bei den Alpinen, und auch keine in einem der langjährigen Erfolgsgaranten, im Eisschnelllauf. Und in den relativ jungen, fürs Fernsehen attraktiven Sportarten wie Snowboard oder in der Halfpipe gab es wenig zu holen. Auch insofern dürfte "nach Olympia" auch "vor Olympia" bedeuten.