Mützen, Schals und warme Jacken standen am Freitag in Frankfurt am Main hoch im Kurs. Am klaren Himmel lachte zwar die Sonne, dafür war es knackig kalt. Verantwortlich dafür ist arktische Kaltluft, die von Nord-Osten her nach Deutschland zieht. Die Wetterlage soll auch über das Wochenende so bleiben, Dauerfrost ist angesagt. An manchen Orten soll es auch schneien. Unter Hochdruckeinfluss wird zwar die meiste Zeit die Sonne scheinen, die Nächte sollen aber bitterkalt werden. Mit Frost von minus zehn bis minus 15 Grad, in Mittelgebirgstälern über Schnee sogar unter minus 20 Grad. Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst: "Also wenn man nach draußen geht, sollte man sich in den nächsten Tagen am besten warm anziehen, freie Hautpartien schützen. Denn es können sogar bei diesen kalten Nordostwinden Erfrierungen drohen. Und die Wetterlage wird auch in der nächsten Woche noch stabil bleiben, Frühling ist erst einmal nicht in Sicht." Das es im Februar winterlich kalt wird, ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Viele freuen sich sogar auf das kalte Winterwetter: "Noch ein bisschen Winter brauchen wir ja auch noch einmal. Das war ja jetzt kein Winter eigentlich, den wir hatten. Da passt das ganz gut, jetzt Sonne und später Kälte. Da sind wir alle zufrieden." "Ja, ich finde es super, ehrlich gesagt, weil, wenn man sich dick genug anzieht, ist alles okay. Und da ich den ganzen Tag mehr oder weniger zwangsweise drinnen verbringen muss, ist es mir egal, wie kalt es ist, Hauptsache, die Sonne scheint, wenn ich mal raus kann." Das kalte Wetter soll mehr oder weniger im gesamten Bundesgebiet das Kommando übernehmen. Eisige Winde sorgen dafür, dass die gefühlten Temperaturen noch unangenehmer sind, als man eigentlich annehmen würde. Im Botanischen Garten in Bonn und anderswo kann man schon darüber nachdenken, die Schlittschuhe auszupacken.