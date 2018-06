Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr letztes Freundschaftsspiel vor der WM gewonnen. Das 2:1 gegen Saudi-Arabien war allerdings glanzlos. Bundestrainer Joachim Löw sagte nach dem Match am Freitag in Leverkusen: "Wenn man es auf den Punkt bringen will: Eigentlich haben wir zu viele Chancen ausgelassen und zu viele Chancen zugelassen vom Gegner. In denke, wir haben gut angefangen. Erste Halbzeit war gut, unser Spiel nach vorne war sehr agil, sehr beweglich und gekrönt von einigen sehr gut herausgespielten Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen, unsere Spielweise, haben dann auch viel mehr Räume dem Gegner gelassen. Wir hatten mehr Ballverluste, kamen viel weniger zum Abschluss und von daher hatte der Gegner dann einfach auch zu viel Platz und zu viel Raum in diesem Spiel, um selber zu Torchancen zu kommen." Unverständnis äußerte Löw zum Verhalten einiger Fans, die den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen hatten. Gündogan und sein Teamkollege Mesut Özil hatten sich im Mai in London mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen, das stieß bei vielen Fans auf teils scharfe Kritik. "Ich kann es auch schwer nachvollziehen, dass es so ist, weil der Ilkay hat sich jetzt mehrfach eigentlich auch den Medien gestellt, der Öffentlichkeit gestellt, er hat gesprochen. Das was ich gehört habe diese Woche in Eppan, dass er nochmals auch in der Öffentlichkeit gesagt, was er uns schon gesagt hat, beim Verband oder den Trainern oder dem Oliver, auch seinen Mitspielern, dass er sich absolut mit den Werten von Deutschland und mit den Werten, die wir hier leben identifiziert, dass er keine politische Botschaft senden wollte. Und ich denke, wenn ein Spieler das dann auch sagt und es mehrfach sagt, dann ist es irgendwann auch einfach mal gut." Nun soll alle Konzentration auf die WM gerichtet werden. Das Turnier in Russland beginnt am kommenden Donnerstag. Deutschland spielt sein erstes Match am 17. Juni gegen Mexiko.