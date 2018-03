Mit zwei Top-Länderspielen in den kommenden Tagen und dem laufenden Konkurrenzkampf um die Kaderplätze nähert sich die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 mit großen Schritten. Oliver Bierhoff und Thomas Müller bestritten am Mittwoch in Düsseldorf ihre erste Pressekonferenz nach dem Zusammentreffen der Nationalmannschaft und vor den Länderspielen gegen Spanien und Brasilien. "Erst mal hat man gespürt, dass alle froh waren, zusammenzukommen, sich nach langer Zeit wiederzusehen in diesem Kreis, das sieht man ja an den Bildern, das ist schön. Obwohl sicherlich auch ein hoher Konkurrenzdruck da ist, merkt man trotzdem eine sehr gute Atmosphäre, eine kollegiale Stimmung, ein gutes Miteinander." "Also die Qualität im spanischen Fußball ist extrem, auch die Leistungsdichte ist extrem vorhanden, und dementsprechend ist das für uns eine Möglichkeit, uns auch zu zeigen bei großen Spielen, und auch in Testspielen wie gegen Super-Gegner werden Leistungen ja auch ein bisschen anders bewertet. Wenn es da gut läuft, gibt es da schon noch mal jedem Spieler und der Mannschaft Auftrieb." Zum ungewissen Einsatz und der Nominierung von Nationaltorwart Manuel Neuer wollte Bierhoff am Mittwoch nur so viel sagen: Man sei positiv gestimmt, wie Neuer selbst auch. "Wir hoffen es natürlich und wünschen es uns, dass er dann 100-prozentig belastbar ist, werden wir auch nominieren." Gegen Spanien geht es am Freitag in Düsseldorf gefolgt von der Begegnung mit Brasilien am Dienstag in Berlin.