Bundestrainer Jogi Löw überraschte auf der Pressekonferenz am Freitag in Frankfurt mit einigen neuen Namen in der deutschen Nationalmannschaft. Erst vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass der Coach ohne die Bayern-Profis Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller antreten will. Daher wartete das Fußball-Fachpublikum gespannt auf die neuen Gesichter der deutschen Nationalmannschaft. Zu den Neulingen im DFB-Team gehören nun der Leipziger Abwehrspieler Lukas Klostermann, der Bremer Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein sowie der Hertha-Verteidiger Niklas Stark: " Niklas Stark, der hat ja schon länger in der Bundesliga gespielt. Und zuletzt fand ich ihn auch in einer sehr sehr guten Form. Er kennt die U-19, U-21. Er hat, glaube ich zwei Titel gewonnen mit den U-Mannschaften. Von daher war es jetzt so, dass die Spieler jetzt zu uns stoßen." // "Ich glaube, da sind drei Spieler dabei, die bislang noch nicht bei der A-Mannschaft waren: Niklas Stark, Klostermann und Maxi Eggestein." Löw betonte, dass er bei den kommenden Spielen sowohl auf Bewährtes als auch auf mehr Dynamik und mehr Handlungsschnelligkeit setzen will: "Wir werden gegen viele Mannschaften, gerade auch in der Qualifikation logischerweise viel mehr Ballbesitz haben als die Gegner. Warum sollten wir das jetzt abstellen? Aber wir müssen einfach auch unsere Dynamik wieder erhöhen und das ist ein wichtiges Thema. Deswegen denke ich mal, ich will Spieler mit einer gewissen Schnelligkeit im offensiven Bereich haben. Wir brauchen natürlich auch Spieler, die handlungsschneller und handlungsreicher sind. Und diese Dinge sind in Zukunft wieder gefragt. Schnelle Lösungen eben auch unter Druck." Der Bundestrainer unterstrich am Freitag in Frankfurt auch, dass er bei seinen Entscheidungen viel Wert auf seine Unabhängigkeit legt: "Ich glaube, die ganzen Jahre über, in der ich Nationaltrainer bin, treffe ich Entscheidungen aus eigener Überzeugung. Wenn Entscheidungen gefallen sind, dann werden die Entscheidungen auch umgesetzt. Und ich lasse mich nicht beeinflussen, sondern aus Überzeugung. Wenn ich überzeugt bin, mache ich manche Dinge oder mache ich die Dinge eben auch so. Das ist mir wichtig und nicht, was die Öffentlichkeit oder Medien von mir erwarten." Der 23-köpfige Kader muss nun am Mittwoch gegen Serbien ran und vier Tage später am Sonntag steht die erste Partie der EM-Qualifikation in Amsterdam gegen die Niederlande auf dem Programm. Das gemeinsame Training beginnt am Montag in Wolfsburg.