Die deutsche Männer-Fußballnationalmannschaft hat das Länderspieljahr mit einem 2:2 im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw überzeugte zunächst durchaus - und dennoch kamen die Niederländer dank später Tore noch zum Ausgleich. Bundestrainer Löw sagte nach dem Spiel in Gelsenkirchen: O-Ton: "Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, waren sehr diszipliniert, sehr gut organisiert, haben nach vorne hin auch viel Tempo gehabt und viele Ideen und viele gute Angriffe initiiert. In der zweiten Halbzeit hätten wir natürlich aus unseren drei, vier sehr guten Möglichkeiten eigentlich dieses Spiel entscheiden müssen mit 3:0. 80 Minuten waren wir eigentlich die klar bessere Mannschaft, hatten überhaupt keine Probleme." Den Niederländern reichte der Punkt, um Weltmeister Frankreich den Nations-League-Gruppensieg zu entreißen und damit das Ticket für das Final Four zu lösen. Das DFB-Team stand schon vor der Partie als Absteiger in die B-Liga fest.