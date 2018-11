Am Donnerstag kamen die Feierlichkeiten zum Tag der Toten in Mexiko City zu ihrem Ende. Auf dem zentralen Platz der Stadt war ein Altar aufgebaut. Und viele Leute kamen zusammen, um den Abschluss von einem der wichtigsten mexikanischen Feiertage zu begehen. Ein Besucher der Stadt betonte seine ambivalenten Gefühle in diesem Zusammenhang: "Es ist einfach schön. Aber die Wahrheit ist, dass dieses Fest am Tag der Toten schön und traurig zugleich ist. Weil wir uns einerseits an unsere verstorbenen Angehörigen erinnern. Aber andererseits ist es hier in Mexiko City auch ganz wundervoll." Am Tag der Toten, oder auf Spanisch "Dia de los Muertos" wird den Toten gedacht. Doch die Feierlichkeiten in ihrer traditionellen Form gelten als bedroht, da sie durch das stark kommerziell ausgerichtete Halloween-Fest aus Nordamerika am fast gleichen Datum immer mehr verdrängt werden.