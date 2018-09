Rund 30 Kilometer nördlich von El Salvadors Hauptstadt San Salvador in Nejapa kamen am Freitagabend die Menschen zum alljährlichen Feuerball Festival zusammen. Ein Teilnehmer erklärt die Hintergründe: "Es gibt zwei Versionen: Die eine ist religiös und die andere geschichtlich. Die religiöse Version ist, dass als der heilige Hieronymus - Nejapas Schutzpatron - beim Gebet war, wurde er vom Teufel abgelenkt und der wehrte sich dann mit Feuerbällen. Die geschichtliche lautet: dass es mit der Eruption des Vulkans im Jahr 1658 zusammenhängt." Doch egal, wie die genaue Erklärung zur Entstehung dieser Festivität lautet, die Zuschauer sind einfach nur von dem Spiel mit den Flammen beeindruckt: "Die Wahrheit ist, dass es einfach eine schöne Erfahrung ist, hierher zu kommen. Denn man kann wirklich die Macht des Feuers sehen. Und wir sind mit der Familie von weit her angereist. Und wir genießen einfach nur dieses sehr schöne Ereignis." Die Feuerbälle bestehen aus Stoffkugeln, die tagelang mit Benzin getränkt wurden. Und damit bewerfen sich die Leute dann. Und die Tradition dieser Schlacht mit den sogenannten "Bolas de Fuego", also den Feuerbällen, existiert bereits seit über 100 Jahren.