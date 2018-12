Nach der Bescherung ist vor dem nächsten Einkauf. Das gilt vermutlich für viele, die am Donnerstag in der Kölner Schildergasse unterwegs waren. Am ersten Geschäftstag nach Weihnachten waren die Läden wieder voll. Viele lösten Gutscheine ein, nutzten geschenktes Geld, um sich selbst etwas zu kaufen oder tauschten Dinge um. Dafür, um direkt nach Weihnachten wieder shoppen zu gehen, gibt es viele Gründe: „Ich habe meine richtigen Geschenke bekommen und hatte schon vorher vor zwischen den Tagen jetzt was zu kaufen. Normalerweise tausche ich ungern um. Das macht man eigentlich ungern. Da muss es wirklich nun gar nicht passen. In dem Fall war es schon geplant. Ich habe jetzt nicht was umgetauscht sondern zusätzlich noch gekauft." „Weil es alles billiger ist und noch 20 Prozent bei C&A. Runtergesetzte Preise noch 20 Prozent dazu. Finde ich super." „Ich habe keine Gutscheine aber ich will jetzt über Silvester und das Neue Jahr ins Erzgebirge reisen und da ich nicht mehr rauche habe ich so zugenommen, dass ich eine größere Jacke brauchte. Und deshalb habe ich jetzt die Gunst der Stunde genutzt und mich in den Schlussverkauf gewagt." "Für mich war es halt ganz entspannt nach Weihnachten, wenn die Stadt nicht mehr so voll ist meine Einkäufe zu erledigen. Und da ich jetzt sowieso Urlaub habe, hat das alles gepasst." „Wir sind hier bei der Tochter zu Besuch. Wir machen das ganz entspannt. Mal ein bisschen shoppen und bummeln. Wir haben nur einen Gutschein für das Kochhaus und den wollen wir jetzt einlösen aber ansonsten ist alles total entspannt." Die Tage zwischen den Jahren gelten traditionell als umsatzstark. Allerdings hatten Konjunkturexperten zuletzt eine gewisse Zurückhaltung bei den Konsumenten festgestellt. Offenbar legten die deutschen Verbraucher zunehmend Geld auf die hohe Kante, hieß es.