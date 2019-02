Am 27. und 28. Februar treffen sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump in Vietnams Hauptstadt Hanoi. Und so, oder so ähnlich, könnte es aussehen. Der australische Komiker Howard X und sein Kollege Russell White zogen in Hanoi nicht nur die Aufmerksamkeit der Presse auf sich. Howard X sagte, die vietnamesischen Behörden hätten ihn aufgefordert, vor der Ankunft des echten Kim Jong Uns das Land zu verlassen. "Aber ich denke Donald, also der echte Donald Trump, hat Sinn für Humor, denn er darf bleiben." Dem Trump-Darsteller sei allerdings ebenfalls untersagt worden, während des Gipfels öffentlich aufzutreten. Vorbereitungen auf das Gipfeltreffen finden derzeit in Hanoi auf vielen Ebenen statt. Die Sicherheitsmaßnahmen werden erhöht und die Stadt sorgfältig geschmückt. Der anerkannte Maler Doan Viet Tien fühlt sich geehrt, dass sein Gemälde dem US-Präsidenten überreicht werden soll. Er habe Trump gemalt, weil es ihn inspiriere, wie Trump seinen Gefühlen Ausdruck verleihe. "Ich beobachte Gefühle ganz genau, ich erkenne den Stil des Präsidenten, er ist ein mutiger Mann." Trump selbst relativierte am Sonntag allerdings die Erwartungen an das Treffen. In Washington sagte er: Er sei nicht in Eile, ein Atomwaffenabkommen mit Kim zu schließen. Er wolle niemanden drängen. Bei ihrem ersten Gipfel vor acht Monaten in Singapur hatten beide die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als Ziel vereinbart. Konkrete Ergebnisse haben die Gespräche beider Seiten nicht erbracht. Kim Jong Un machte sich bereits am Samstag auf den Weg nach Vietnam.