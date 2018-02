In der südindische Millionenstadt Coimbatore gibt es in einem Elefantengehege zurzeit eine ganz besondere Attraktion. Denn dort greift die 16-jährige Elefantin Andal gelegentlich zu ihrem Musikinstrument und spielt für die begeisterten Zuschauer ein kleines Ständchen. Ihr Pfleger mit weiteren Details zu diesem recht eigenwilligen indischen Dickhäuter: "Die Elefantin spielt Mundharmonika und mag auch sonst gerne spielen. Sie musste dafür nicht trainiert werden oder so.Sie macht alle diese Dinge von alleine. Sie schält sich selbstständig eine Banane, um sie dann zu essen. Und sie liebt Eis. Obwohl sie eine große Statur hat, verhält sie sich wie ein fünfjähriges Kind." In diesem Nachwuchsgehege für Tempelelefanten leben insgesamt rund 30 Tiere. Sie bekommen hier Futter, werden gepflegt und medizinisch untersucht.