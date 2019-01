EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den von der britischen Premierministerin Theresa May geforderten Neuverhandlungen eines Ausstiegvertrags aus der EU eine Absage erteilt. Das Ausstiegsabkommen bleibe der beste und einzig mögliche Deal, sagte Juncker am Mittwoch im EU-Parlament in Brüssel. O-TON JEAN CLAUDE JUNCKER: "Die Europäische Union hat das im November gesagt, sie hat es im Dezember gesagt, und sie hat das nach der ersten wichtigen Abstimmung im Unterhaus gesagt. Die gestrige Sitzung ändert daran nichts. Das Abkommen wird nicht erneut verhandelt." Juncker sagte weiter, man wisse nach der gestrigen Debatte, was das Unterhaus alles nicht wolle. Aber man wisse nicht, für was das Haus denn sei. Alle Alternativen seien in den Verhandlungen bereits diskutiert worden. Die Abstimmung habe nur die Gefahr eines ungeregelten Brexits erhöht. Das Parlament in London hatte am Dienstag für mehrere Änderungen an dem Brexit-Abkommen mit der EU gestimmt. Verhasst ist einigen Abgeordneten insbesondere die Regelung für Nordirland. Viele fürchten eine Zweiteilung des Königreichs. Weniger als 60 Tage vor dem geplanten Austrittstermin hat May angekündigt mit der EU weiter verhandeln zu wollen.