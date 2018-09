Seit Horst Müller denken kann, interessiert er sich für Eisenbahnen. Besonders die Loks haben es ihm angetan, und hier traf sein Interesse schon zu Kinderzeiten auf die versunkene Lok im Rhein. Gefunden hatte er das, was sich wie eine Legende anhört, in einem Buch 'Zauber der Schiene'. Da war er Elf oder Zwölf. Hier nun schildert er die wirklich wahre Geschichte von einem Transport im Februar 1852 auf dem Rhein: "Und dann sind die dann da runtergefahren mit dem Segelschiff, sind hinter dem einen Durchstich hinter Germersheim rausgekommen und dann, das war am 14. Februar 1852, und da wurden die von einem Sturm erfasst, von einer Windböe erfasst, und zwar schlagartig. Der Sturm kam von der Seite, hat gegen die Segel gedrückt, und das Schiff hat sich geneigt. Und durch diese Neigung ist die Lokomotive über Bord gerollt, die war ja als Oberlast, und da ist die über Bord gerollt." Nun soll die versunkene Lok im Rhein gehoben werden. Am 21. Oktober ist geplant, dass das alte Gefährt wieder aus den Fluten des Fußes auftaucht. Schon seit Wochen arbeiten Firmen daran, die rund fünfeinhalb Meter dicke Kies- und Sandschicht, die sich über der Lok befindet, abzutragen. Insgesamt rund 3.000 Tonnen sollen es sein. Lokomotivjäger Horst Müller ist begeistert: "Das ist eine ganz seltene Sache, dass eine alte Lokomotive aus der Zeit um 1850 nochmal ausfindig gemacht werden kann. Wir haben hier in Deutschland eine einzige Lokomotive aus der Zeit, das ist die "Nord-Gau" und die steht, eine bayerische Maschine, die steht in Nürnberg im Verkehrsmuseum, ist von 1853. Aber sonst ist aus dieser Zeit, ist keine Lokomotive original erhalten geblieben." Und nach der erfolgreichen Bergung soll die Lokomotive in ein Museum nach Darmstadt kommen. Dort kann Müller dann das Objekt seiner Leidenschaft, so oft er will, besuchen gehen.