Aufstellung zum offiziellen Mannschaftsfoto im DFB-Trainingslager in Eppan in Südtirol. Wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, sind alle 23 Spieler, die auf dem Foto zu sehen sind, bei der WM in Russland dabei. Am Tag zuvor hatte Bundestrainer Joachim Löw seinen endgültigen Kader bekanntgegeben. Neben Torwart Bernd Leno, Verteidiger Jonathan Tah und Stürmer Nils Petersen wurde auch Leroy Sané von der Team-Liste gestrichen. Sané meldete sich inzwischen auf seinem Instagramm-Profil. Natürlich sei er enttäuscht, bei der WM nicht dabei zu sein. Er werde alles dafür tun, noch stärker zurückzukommen. An die Mannschaft gerichtet, schrieb er: Holt euch den Titel! Viel Zeit zum Testen bleibt der deutschen Mannschaft und Bundestrainer Jogi Löw nicht mehr. Am Freitag steht in Leverkusen ein Spiel gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien an. Am 12. Juni reist das DFB-Team nach Russland. Am 17. Juni wird es ernst. Im ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft heißt der Gegner in Moskau Mexiko.