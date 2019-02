Wir schreiben Fashion-Woche eins nach dem Ableben von Chanel-Fendi-Legende Karl Lagerfeld. Und doch: der Modezirkus zieht weiter. Am Montag geht in Mailand die Milan Fashion Week zu ende. Am Wochenende zeigten Dolce und Gabbana in ihrer "Eleganza"-Show, was Frau in der Saison Herbst-Winter 19/20 so alles tragen könnte. Das Designer-Duo Domenico Dolce und Stefano Gabbana kleiden ihre Kundin in schwarz-weiße Kreationen in Anlehnung an die Herrenmode der 20 und 30er-Jahre, Mäntel und Nachtgewandung aus Satin und Chiffon. Leo-Print und Blumemuster auf Jacken, Röcken und Kleidern war so sehen, auch auf Strumpfhosen und Schuhen. Am Ende zeigten die Designer ihre Interpretation des kleinen Schwarzen - und sich dann selbst noch - für einen Augenblick - dem Publikum zu zeigen.