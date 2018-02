Das britische Königshaus steht stehts unter genauer Beobachtung, was Modefragen und Modeentscheidungen betrifft. Doch dass die Königen höchstpersönlich auch mal ein Auge auf die jüngsten Kreationen wirft, wurde von der örtlichen Presse als absolute Premiere bezeichnet. Queen Elizabeth besuchte am Dienstag im Rahmen der Fashion Week in London die Show von Richard Quinn. Fachkundig beraten wurde sie von der Vogue Chefredakteurin Anna Wintour an ihrer Seite. Ob die 91-jährige britische Königin dabei auch etwas passendes für sich entdeckt hat, wurde vom Königshaus bisher noch nicht bekanntgegeben.