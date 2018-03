In der Osterzeit wird gern verschenkt - die Queen braucht dazu keinen Osterhasen. Am Gründonnerstag übergab Königin Elizabeth II. Gedenkmünzen an ausgewählte britische Rentner. Diese Tradition ist Teil der Osterfeierlichkeiten auf Schloss Windsor westlich von London. Im April begeht die Königin ihren 92. Geburtstag. Gefeiert wird der zwar alljährlich erst im Juni - doch passend zum Alter der Queen bekamen am Donnerstag 92 Frauen und 92 Männer das Münzset überreicht. Nach der Zeremonie trat die Monarchin noch zum Fototermin vor die St George's Chapel - der Ort, an dem ihr Enkelsohn Prinz Harry im Mai die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle heiraten wird.