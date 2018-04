Weltpremiere für den neuesten Film aus dem Marvel-Universum, am Montag in Los Angeles: Der Film heißt "Avengers: Infinity War" und ist der mittlerweile 19. aus dem Marvel-Universum. Zahlreiche Stars wie Benedict Cumberbatch spielen mit in diesem Film. O-Ton: "Es ist nicht ein weiterer Marvel-Film, es ist DER Marvel-Film. Und ich fühle mich privilegiert, dass ich dabei bin. Als Fan kann ich es kaum erwarten, den Film zu sehen, denn ich bin nur ein kleines Steinchen in einem massiven Mosaik. Die Riesenarbeit wurde von einer Menge Leute gemacht, also dürfte es Vergnügen im besten Sinne werden - ich kann es nicht erwarten, den Film zu sehen!" Seine Kollegin Elizabeth Olsen sagte, auch sie finde den Film einzigartig: O-Ton: "Ich denke, für mich ist klar, dass wir bisher nicht all diese Bestandteile in einem Film gesehen haben. Deshalb denke ich, wir werden eine Menge lustiger Verbindungen und Brüche sehen - ich freue mich darauf, das zu sehen." Der Film "Avengers - Infinity War" startet ab Donnerstag, 26. April, in den deutschen Kinos.