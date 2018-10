Italiens Hauptstadt Rom scheint im Müll zu ersticken und erfolglos mit defekten Straßen zu kämpfen. Und auch der öffentliche Personennahverkehr ist alles andere als zuverlässig. Im Mai erst fing ein Bus mitten im Herzen der Stadt Feuer. Und 2017 wurden etwa 20 Fahrzeuge durch Brände zerstört. All diese Dinge sind ein Dorn im Auge vieler Anwohner. Wie diese Bürger der Stadt bestätigen können: "Wir leben im Dreck, schauen Sie wie wir hier hausen. Keine europäische Stadt, die ich je besucht habe, ist in einem so schlechten Zustand. Es ist wirklich nirgendwo sonst so ekelig." "Die Situation hat sich erheblich verschlechtert. Selbst in einer Wohngegend wie hier, in der die Leute spazieren gehen. Es ist traurig, all diese Verwahrlosung und diesen Müll zu sehen. Auch vonseiten der Restaurants und der Anwohnern, die das einfach auf die Straße werfen. Das ist schon sehr traurig." Um ein Zeichen zu setzten, soll am Samstag eine große Demonstration auf dem Kapitolshügel, dem Sitz des Bürgermeisters der Stadt, stattfinden. Der Bürgermeister ist in diesem Fall seit 2016 eine Bürgermeisterin, Virginia Raggi von der 5 Sterne Bewegung. Die jedoch selbst mit Ermittlungen gegen ihre Person kämpft wegen Falschaussage und Amtsmissbrauch. Die Demo läuft unter dem Motto "Roma dice basta" - übersetzt etwa: Die Römer sagen Schluss jetzt.