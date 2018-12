Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident Thüringen: "Was wir wollen, ist den Digitalpakt umsetzen, so wie ihn Frau Wanka schon zugesagt hat, wie ihn Frau Karliczek verhandelt hat. Und was wir nicht wollen, ist ein vergiftetes Geschenk. Eine bittere Pille, die sozusagen nach der schwarzen Null, die ins Grundgesetz auch reingeschrieben worden ist, jetzt noch eine Finanzverpflichtung, den sogenannten goldenen Zügel, bei dem in Zukunft die Bundestagsabgeordneten entscheiden, was in unseren Landtagen überhaupt noch im Haushaltsrecht zu regeln ist. Ich halte das für unerträglich." O-Ton Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz: "Ich kann deshalb nur sagen, wir wollen den Digitalpakt, ich möchte auch eine Lockerung des Kooperationsverbotes, damit das möglich ist. Wir werden alles daran setzen, dass im Januar, Februar wir zu Ergebnissen kommen, der Digitalpakt umgesetzt werden kann. Aber was nicht geht ist, dass eine Regelung mitaufgenommen wird, von der die Länder nichts wussten und die wirklichen Finanzbeziehungen sehr grundsätzlich infrage stellen." O-Ton Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident Baden-Württemberg: "Das ist genau der Punkt. Es wird immer versucht, über Finanzhilfen Einflussmöglichkeiten und Zuständigkeiten sich zu erobern. Und diesen Weg müssen wir mal so richtig verlassen. Wenn man das Grundgesetz ändern will, dann muss man über die föderale Ordnung, über die Ordnung der guten Dinge debattieren. Und nicht übers Geld."