Bühne oder Laufsteg? Die Grenzen verschwimmen, zumindest bei Dior! Das Modehaus eröffnete am Montag die Fashion Week in Paris. Damit zeigte Dior als erstes Label, was von der kommenden Saison Frühjahr/Sommer zu erwarten ist. Die Choreographie zum Defilee wurde von Sharon Eyal erarbeitet. "Chefdesignerin Mari Grazia Chiuri und ich hatten sofort diese wunderschöne Verbindung zueinander, die Chemie hat gestimmt, wir haben gewissermaßen im gleichen Rhythmus geatmet. Ich habe diese Verbindung gleich gespürt." Die Metropole an der Seine ist dabei die turnusmäßig letzte Station des Modezirkus, bevor dann in der nächsten Saison alles wieder von vorne beginnt. Zuvor waren Modejünger zu den Fashion Weeks nach New York, London und Mailand gepilgert.