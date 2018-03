Die britische Regierung will potenzielle Angreifer mit umfassenden Maßnahmen besiegen. In einer Untersuchung zur Sicherheitslage, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll und aus der das Büro von Premierministerin Theresa May Auszüge vorab bekanntgab, heißt es, Großbritannien werde dafür alle zur Verfügung stehenden Ressourcen einsetzen. Mögliche islamistische Anschläge blieben eine Gefahr. Zudem stellten Russland, Iran und Nordkorea Herausforderungen dar. Nach der Ausweisung russischer Diplomaten durch zahlreiche westliche Staaten drehten die Regierungen in Moskau und London am Dienstag weiter an der Eskalationsschraube. May stellte ihr Kabinett darauf ein, dass längerfristige Antworten gegen Russland noch ausstehen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigte Reaktionen an. Der russische Botschafter Sergej Nechaev verurteilte die Ausweisungen bei einer Veranstaltung zur Fußball-WM in Berlin. O-Ton Nechaev: "Es ist, wissen Sie, die ganze Geschichte mit der Ausweisung der russischen Diplomaten, das ist politische Agenda. Wir haben schon unsere Meinung zu diesem Vorfall erklärt. Wir protestieren scharf und können das nicht hinnehmen. Es ist eine unfreundliche Geste, aber das ist die Politik." Die Nato entzog wegen des Russland zugeschriebenen Giftanschlags in England auf den Ex-Spion Sergej Skripal sieben Mitarbeitern der russischen Vertretung bei der Allianz die Akkreditierungen. Die US-Regierung hatte am Montag angekündigt, 60 russische Diplomaten auszuweisen. Dem schlossen sich auch viele EU-Staaten sowie Länder wie Kanada, die Ukraine oder Australien an. Die Regierung in Moskau, die nach eigener Darstellung nicht hinter dem Anschlag auf Skripal und dessen Tochter steckt, hatte von einer Provokation gesprochen.