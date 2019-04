So wie hier in Berlin sind am Wochenende Zehntausende Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen hohe Mieten und Wohnungsmangel zu protestieren. In Berlin fiel zugleich der Startschuss für eine Unterschriftensammlung, mit der das Volksbegehren "Deutsche Wohnen und Co enteignen" auf den Weg gebracht werden soll. Die Initiatoren fordern eine Vergesellschaftung privater Wohnungsunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. In der Politik wird diese Forderung kontrovers diskutiert. Linken-Chefin Katja Kipping, die am Samstag bei der Demo in Berlin war, will Enteignungen als Mittel gegen steigende Mieten nicht ausschließen: "Überall wo Miethaie agieren, nach dem Motto: 'Der Profit ist alles und das Wohl der Mieterinnen und Mieter ist nichts', sollen sie Angst haben und wissen: Im Zweifelsfall gibt es dann Rufe nach Vergesellschaftung und Rufe wie Deutsche Wohnen oder Vonovia enteignen." Angesichts steigender Mieten hält auch Grünen-Chef Robert Habeck Enteignungen für denkbar. Entsprechend äußerte er sich in einem Interview mit der "Welt am Sonntag." Darin sprach er sich auch für mehr Einsatz gegen Bodenspekulanten aus. Wenn diese Maßnahmen keinen Erfolg zeigten, müsse notfalls die Enteignung folgen, so Habeck. Das Grundgesetz sehe das ausdrücklich vor. Unverständnis dagegen bei Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU: "Jetzt eine öffentliche Debatte über Enteignungen zu beginnen, wo wir in allen Städten den Wunsch haben, dass mehr Menschen in Wohnungen investieren, ist extrem schädlich. Ich kann auch nicht nachvollziehen, was Herrn Habeck dazu bewogen hat, selbst die SPD ist ja in der Frage vorsichtiger." Eine Einschätzung, die von der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig am Montag bestätigt wurde: "Ich glaube, es macht mehr Sinn, das Geld zu investieren, jetzt darin, dass weitere Wohnungen entstehen. Und das vor allem der Grund und Boden beim Staat bleibt. Hier muss ein Umdenken passieren. Wir brauchen hier einen Paradigmenwechsel. Wir sehen am Beispiel Wohnen, dass der Markt es nicht richtet, sondern dass er eher die Dinge für die Bevölkerung verschärft." Auch SPD-Chefin Andrea Nahles hatte sich gegen Enteignungen als Instrument gegen Mietenexplosion und Wohnungsnot ausgesprochen. Eine Enteignung dauere Jahre und schaffe keine einzige Wohnung, sagte Nahles der Bild am Sonntag.