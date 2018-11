In der CDU wird offen über die Zustimmung zum UN-Migrationspakt gestritten. Fraktionsvize Carsten Linnemann unterstützte am Montag die Forderung von Gesundheitsminister Jens Spahn, eine Debatte auf dem CDU-Bundesparteitag darüber zu führen. Spahn hatte auch eine Verschiebung der Zustimmung Deutschlands zu dem Pakt ins Gespräch gebracht. Der Bewerber um die Merkel-Nachfolge sagte am Montag in Berlin: O-Ton: "Wir sind drei Kandidaten gerade für den Bundesvorsitz, die alle zu Recht einfordern, dass die Partei mitentscheidet bei wichtigen Fragen. Wir spüren, dass in den Orts-, in den Kreisverbänden Bedarf zur Debatte ist. Und da halte ich es für das Normalste der Welt, dass auch der Bundesparteitag sich mit dieser Frage beschäftigt. Das ist einfach Beteiligung der Partei." Die Bundesregierung und führende Unions-Politiker bekräftigten dagegen ihre Unterstützung für die Übereinkunft, der am 11. und 12. Dezember in Marrakesch nach zweijähriger Vorarbeit verabschiedet werden soll. Auch Bundesjustizministerin Katarina Barley, die designierte Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl, warnte davor, mit falschen Argumenten der AfD in die Hände zu spielen. O-Ton: "Ich würde jetzt gar nicht unbedingt Jens Spahn herausgreifen. Da gab ja noch andere aus der sachsen-anhaltinischen CDU beispielsweise, die da Wasser auf völlig falsche Mühlen leiten, wenn sie so tun, als würde dieser Migrationspakt irgendwelche bindenden Vorgaben für die Bundesrepublik Deutschland enthalten." Der rechtlich nicht bindende Pakt soll weltweit Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten und Flüchtlingen festschreiben. Die von rechten Regierungen geführten EU-Staaten Österreich, Ungarn, Polen und Tschechien sind von dem zunächst gemeinsam ausgehandelten Pakt aber wieder abgerückt.