Milo Djukanovic wurde am Sonntagabend von seinen Anhängern gefeiert. Bei der Präsidentenwahl in Montenegro ist dem pro-europäischen Politiker und früheren Amtsinhaber ein Comeback gelungen. Nach Auszählung von mehr als zwei Dritteln der Stimmen kam Djukanovic auf über 50 Prozent. Damit ist er auf Anhieb gewählt und muss nicht mehr in die Stichwahl. "Ich verstehe dieses Wahlergebnis als Bestätigung für Montenegros Entwicklung hin zu europäischen Werten, europäischen Standards und hin zu einer vollen Mitgliedschaft in der Europäischen Union." Djukanovic und seine regierende sozialistische Partei DSP haben das Land mit seinen rund 620.000 Einwohnern zuletzt in die Nato geführt und streben auch einen EU-Beitritt an. Der Politiker ist in der ehemaligen jugoslawischen Republik seit 1991 in führenden Rollen politisch aktiv, entweder als Regierungschef oder als Präsident. Seine Gegner werfen ihm Vetternwirtschaft, Korruption und Verbindungen zum organisierten Verbrechen vor. Der unterlegene Kandidat Mladen Bojanic sagte am Sonntagabend, er werde weiter versuchen, das Land von der Diktatur und Djukanovic zu befreien.