Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext geliefert! O-TON ALEXANDER DOBRINDT, VORSITZENDER CSU-LANDESGRUPPE "Wir sollten den Versuch dringend machen. Da steckt ja auch doch etwas dahinter, was ja aus diesem Wahlergebnis sich ergibt. Ich kann mich an die erste Runde noch sehr genau erinnern, wo man gegenseitig dargelegt hat, dass es ein politisches Ergebnis der Wahl gibt, das auch ein Stück Spaltung in unserem Land zeigt, das eine Rechtsaußenpartei hervorgebracht hat, die niemand da haben will, wo wir ein gemeinsames Interesse haben, dass sich die nicht langfristig etabliert. So, das ist ja zumindestens auch ein Stück gemeinsames Verständnis, aus dem man einen gemeinsamen Auftrag formulieren kann. Ob sich der aber dann in reale Politik übersetzen lässt, das ist bisher offen. Und ich habe vor, auch heute und morgen nochmal den Versuch zu machen, auch an diesen gemeinsamen Auftrag zu erinnern."