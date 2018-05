Die Dominikanische Republik hat nach 77 Jahren die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan gekappt und wendet sich China zu. Der chinesische Außenminister Wang Yi äußerte sich am Dienstag über die Entscheidung des Karibikstaates erfreut und kündigte an, dass beide Länder nun Botschafter entsenden. In Taiwan stieß die Entscheidung auf Kritik. China habe dafür Finanzhilfen angeboten, sagte Außenminister Joseph Wu. Dabei handele es sich nur um falsche Versprechungen. Für Taiwan ist die Entscheidung im Wettbewerb mit dem immer mächtigeren China ein Rückschlag. Die Regierung in Taipeh unterhält noch zu 19 Staaten diplomatische Beziehungen. Darunter sind vor allem Länder aus Mittelamerika sowie im Pazifik.