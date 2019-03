Es ist eine echte Premiere. Assadayut Khunviseadpong, der auch unter dem Namen Natalia Pliacam als Drag Queen bekannt ist, will in die Politik. Zielgruppe sind die Schwulen und Lesben des Landes. Der 38-Jährige war 2018 Gewinner des thailändischen "Drag Race". Und seiner Meinung nach, ist die Zeit reif für neue Töne in der örtlichen Politik, wie er kürzlich in Bangkok betonte: "Ich denke, die Gesellschaft ist bereits recht aufgeschlossen. Und ich möchte nun auch die verbleibende Voreingenommenheit der Menschen gegenüber unterschiedlichen Geschlechtern aufbrechen. Ich möchte beweisen, dass ich Teil der Politik sein kann, obwohl mein Geschlecht ein anderes ist. Denn es ist das Recht aller thailändischen Bürger bei Wahlen anzutreten." Als Wahlkämpfer ist die Drag Queen kaum noch wiederzuerkennen. Und er bemüht sich nun um die Gunst der mehr als 51 Millionen Thais, die am 24. März dazu aufgerufen sind, ein neues Repräsentantenhaus zu wählen. Es sind die ersten Wahlen, seit das Militär im Mai 2014 nach einem Putsch die Macht im Land übernommen hat. Die letzte reguläre Stimmabgabe gab es 2011. Insgesamt haben sich 49 Parteien für die Wahlen registriert.