Wie können Zentralbanken besser kommunizieren? Das war Thema einer Podiumsdiskussion, zu der neben EZB-Chef Mario Draghi auch die scheidende Chefin der US-Notenbank Fed Janet Yellen nach Frankfurt gekommen war. Draghi verteidigte dabei seine Strategie, einen Ausblick auf die Pläne der Notenbank zu geben. Dieser Ausblick - in der Fachwelt "Forward Guidance" genannt - habe sich bewährt, sagte Draghi: "Ich denke, es hat funktioniert. Alle unsere Erfahrungen zeigen, das der Ausblick ein vollwertiges geldpolitisches Instrument geworden ist. Bisher waren die Erfahrung erfolgreich. Natürlich muss es mit Glaubwürdigkeit zusammengehen, es muss mit anderen Dingen zusammengehen. Aber warum ein geldpolitisches Instrument verwerfen, das erwiesenermaßen effektiv ist." Die EZB hatte den Ausblick erst vor vier Jahren eingeführt. So erklärte die Notenbank nach der Sitzung am 4. Juli 2013 plötzlich in ihrer Mitteilung zum Zinsbeschluss, dass der EZB-Rat erwarte, dass die Schlüsselzinsen für eine längere Zeit auf dem gegenwärtigen oder einem noch tieferen Niveau liegen werden. Unter Draghis Vorgänger an der EZB-Spitze, Jean-Claude Trichet, hatte es noch stets geheißen, die Notenbank lege sich niemals im voraus fest.