Es war ein Zieleinlauf, der an Dramatik nicht zu überbieten ist. Bei den olympischen Spielen in Pyeongchang musste sich der Deutsche Biathlet Simon Schempp beim Massenstart erst im Fotofinish geschlagen gegeben. Der Franzose Martin Fourcade lag mit nur einer Fußspitze vorne. Für den 29-jährigen Schempp blieb die Silbermedaille und damit die erste olympische Einzelmedaille seiner Karriere. Die Freude darüber ist viel größer als die Enttäuschung darüber, dass der Olympiasieg so knapp verpasst wurde, sagt Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner: "Ja, er hat auf alle Fälle erst einmal eine Silbermedaille gewonnen. Das steht erst einmal ganz oben an. Ich glaube, man muss sehr froh und sehr dankbar sein, wenn man bei möglichst jedem Rennen in dem Bereich mitlaufen kann, wo es um die Medaillen geht. Und das ist uns recht häufig gelungen, in den letzten Tagen. Und ich denke, das sollte man auch so für sich selber und auch überhaupt so bewerten, dass das erst mal im absoluten Vordergrund steht. Ich glaube in unseren Massenstarts und Verfolgungsrennen gab es schon häufig solche knappen Entscheidungen. Auch der Simon hat schon zweimal die Fußspitze vorne gehabt, diesmal war er es nicht." Für Fourcade war es das zweite Gold in Südkorea und sein vierter Olympiasieg insgesamt. Dabei hatte er eigentlich zuerst gedacht, dass Schempp ihn überholt hatte. "Ich bin erschöpft, es war ein sehr intensiver Tag, ein emotionales Rennen mit unerwarteten Entwicklungen. Wir sind bei den Olympischen Spielen, es ist das vierte Rennen in knapp einer Woche. Und natürlich ist das sowohl eine körperliche wie auch eine psychische Erschöpfung nach Rennen wie heute Nacht. Ich hatte zunächst das Gefühl, dass ich eine große Chance verpasst habe. Als ich dann gemerkt habe, dass es doch gereicht hat, war die Freude groß." In den Staffel-Wettbewerben stehen die nächsten Entscheidungen im Biathlon an. Es bleibt also spannend.