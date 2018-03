Der britische Segler John Fisher, hier in Archiv-Aufnahmen, ist auf der siebten Etappe des Volvo Ocean Race von einer Welle von Deck gespült worden. Der Vorfall ereignete sich rund 1400 Seemeilen entfernt von Kap Horn. Es herrschten heftige Bedingungen mit 35 Knoten Wind, fünf bis zehn Meter hohen Wellen sowie einer einstelligen Wassertemperatur. Ocean-Race-Präsident Richard Brisius in einer Stellungnahme am Dienstag: "Ich bin extrem traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir vermutlich eins unserer Crewmitglieder im Volvo Ocean Race verloren haben, John Fisher. Gestern wurden wir vom Sun Hung Kai / Scallywag Segelteam darüber informiert, dass sie eine Mann-Über-Bord-Situation hatten und sofort mit der Such- und Rettungsaktion begonnen hatten." Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht ganz genau geklärt. Der Präsident des Volvo Ocean Race konnte bisher nur folgende Informationen weitergeben: "Als es passierte, war es früh am Morgen bei Sonnenaufgang. Und soweit wir verstanden haben, war John Fisher an Bord, und er trug seine vollständige Sicherheitsausrüstung. Aber leider wurde er von Bord gefegt, unter Umständen, die die Crew uns später noch wissen lassen wird. Aber es waren sehr unglücklichen Umstände, vermute ich." Die Crew unter dem Kommando des australischen Skippers David Witt hatte umgehend die Rettungsaktion eingeleitet, blieb jedoch ohne Erfolg. Als es dunkel wurde, hat die Mannschaft die Suche und auch das Rennen abgebrochen und nahm dann Kurs auf die etwa 1200 Seemeilen entfernte Küste Südamerikas.