Das nordkoreanische Staatsfernsehen warnt seine Bürger vor den Folgen von Smog. Denn in den letzten zehn Jahren ist die Luft in dem kommunistischen Land immer dreckiger geworden. Nirgendwo sterben so viele Menschen an verschmutzter Luft, wie hier. Die Hauptursache sind Kohlekraftwerke. Sie erzeugen fast des Stroms in Nordkorea. Auch viele Haushalte sind auf Kohle angewiesen, um zu heizen und zu kochen. In seiner Neujahrsansprache sagte Staatchef Kim Jong Un, die Kohle sei unverzichtbar, um die wirtschaftliche Entwicklung zu beschleunigen. Das isolierte Land hat auch kaum eine andere Wahl. Wegen der internationalen Sanktionen kann es die Kohle nicht exportieren und muss sie selbst verbrauchen. Viele Kraftwerke in Nordkorea haben keine geeigneten Filter und so landen die Schadstoffe direkt in der Luft. Umweltschutz ist ein Luxus, den sich das Land nicht leisten kann, sagt dieser Nordkoreaner, der nach Südkorea geflohen ist. O-TON JI CHEOL-HO, NORDKOREANER: "Wenn wir den Staub einatmen, sterben wir nicht sofort, aber wir sterben, wenn wir nicht essen. Sobald wir morgens aufstehen denken wir nur daran, wie viel Reis wir noch haben." Die schmutzige Luft aus dem Norden macht auch Südkorea zu schaffen. Viele Südkoreaner bereitet die Umweltverschmutzung sogar größere Sorgen, als die Bedrohung durch Atomwaffen, so eine Umfrage. Beide Länder haben sich nun darauf geeinigt, die Wälder in Nordkorea wieder aufzuforsten. Sie könnten die Luftverschmutzung reduzieren, so der südkoreanische Minister für Forstwirtschaft.