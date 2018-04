Diese drei Löwenbabies sind die Hoffnung ihrer Spezies. Im Frankfurter Zoo hat die Asiatische Löwin Zarina in der vergangenen Woche drei Babies zur Welt gebracht. Die Unterart der Afrikanischen Löwen galt Ende des 19. Jahrhunderts als beinahe ausgerottet. Heute gibt es nach Angaben des Zoos lediglich 175 Tiere im fortpflanzungsfährigen Alter. Asiatische Löwen sind auf der Roten Liste als bedrohte Tierart eingestuft. Zoosprecherin Christine Kurrle: "Es war bilderbuchmäßig. Die ganze Schwangerschaft ist schon sehr, sehr gut verlaufen. Zarina war entspannt, der Vater Kumar war auch entspannt, und sie hat sich dann immer mehr in die Wurfbox zurückgezogen, das haben die Pfleger auch sehr gut beobachten können. Und dann war es tatsächlich soweit: Am Samstagnachmittag kam das erste Jungtier und dann folgten immer in gewissen zeitlichen Abständen die weiteren Jungtiere. Und schon während der Geburtsvorgang lief, hat sie sich aber schon vorbildlich um die bereits geborenen Jungtiere gekümmert, hat sie abgeleckt, hat die Nabelschnur durchtrennt und hat sie an ihre Zitzen gelenkt, damit sie auch schon ein bisschen Nahrung zu sich nehmen können." Ursprünglich hatte der Zoo nach einer pränatalen Untersuchung vier Babys erwartet. Ob eines der Jungtiere tot geboren und von Zarina gefressen wurde, das konnte anhand der Kamerabilder nicht nachvollzogen werden. Doch auch eine Drillings-Geburt ist für den Frankfurter Zoo ein Zuchterfolg. Für Löwenvater Kumar werden es wohl erst einmal langweilige Tage, denn er hat vorerst keinen Zutritt zur Kinderstube - aus Sicherheitsgründen. "Das wird auch noch eine Weile so bleiben, eben weil wir Zarina als Mutter noch nicht kennen, da es ihr erster Wurf ist. Wir müssen beobachten, wie ist sie drauf, ist sie nervös, ist sie übervorsichtig. Und ganz langsam werden die beiden dann sich wieder annähern, dann wird sie die Kleinen im Schlepptau haben, erst mal durch einen Gitterschieber getrennt und dann werden wir sehen, wie wir weiter verfahren, ob die Familie irgendwann mal zusammen auf die Anlage kann, aber da lassen wir uns Zeit und auch den Tieren Zeit. Das muss Zarina ganz alleine entscheiden." Bis die Öffentlichkeit die drei noch namenlosen Löwenbabys zu Gesicht bekommt, wird es wohl noch einige Zeit dauern.