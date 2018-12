Ein bewaffneter Angreifer hat nahe des Straßburger Weihnachtsmarkts am Dienstagabend mindestens drei Menschen erschossen und zwölf weitere verletzt. Laut Angaben eines Augenzeugen im französischen Fernsehen dauerte der Angriff etwa zehn Minuten. Der Verdächtige war laut Innenminister Christophe Castaner polizeibekannt. Insidern zufolge handelt es sich um einen 29-Jährigen, dessen Wohnung am Dienstag in Zusammenhang mit einem Raub durchsucht worden war. Die Straßburger Polizeipräfektur erklärte, der Täter sei vom Inlandsgeheimdienst als Sicherheitsrisiko eingestuft gewesen. Über ihn sei ein sogenanntes "Fiche S" geführt worden. In dieser Kategorie werden unter anderem Personen geführt, die als stark radikalisiert gälten. Laut Angaben der Polizei sei der Täter weiter flüchtig. Rund 350 Sicherheitskräfte suchten nach dem bewaffneten Angreifer, der sich zwei Gefechte mit der Polizei geliefert habe. Innenminister Castaner sagte in den frühen Morgenstunden Frankreich würde die höchste Sicherheitsstufe ausrufen und an den Grenzen und auf allen französischen Weihnachtsmärkten die Kontrollen verschärfen. Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft leitete eine formelle Untersuchung ein.