Die pakistanische Drogenfahndung hat am Freitag Dutzende Tonnen Drogen vernichtet. In Karachi gingen Haschisch, Alkohol und anderes Schmuggelgut in Flammen auf. Insgesamt seien in der Stadt Drogen im Wert von über mehreren hunderttausend Euro zerstört worden, teilten Behördenvertreter mit. In Pakistan ist Alkohol verboten. Wer als Muslim gegen das Verbot verstößt, kann mit 80 Peitschenhieben bestraft werden. Kurz nach der Unabhängigkeit im Jahr 1947 war Pakistan noch ein liberales Land. In den Städten gab es Nachtclubs, Kasinos und Bars. Doch 1977 erließ die Regierung ein Alkoholverbot, um islamistische Hardliner zu besänftigen. Trotzdem ist die Nachfrage groß. Bier, Wein und Schnaps werden deshalb ins Landgeschmuggelt und auf dem Schwarzmarkt verkauft.