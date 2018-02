Wenn die Olympischen Ringe über dem Stadion im südkoreanischen Pyeongchang erscheinen, sieht es so aus, als ob sie da jemand aufgehängt hätte. Auch bei der feierlichen Vergabe von Medaillen erscheinen am Nachthimmel helle Punkte, die sich scheinbar wie von Geisterhand zu Lichtbildern zusammenfügen. Verantwortlich dafür sind viele kleine Drohnen, die vom US-Chiphersteller Intel auf den Weg geschickt werden. Per Computer werden die leuchtenden Flugkörper gesteuert, ein GPS-Chip in jeder Drohne sagt dem Computer zu jeder Zeit, wo sich die Drohne gerade befindet. Anil Nanduri ist bei Intel für die Drohnen verantwortlich: "Sie sind sehr leicht, um die 300 Gramm, ein wenig mehr. Man könnte sagen, sie wiegen soviel wie ein Volleyball. Und bei dem Bau hat man schon an die Sicherheit gedacht. Sie hat Sicherheitsvorrichtungen. Sie wurden allein dafür konstruiert, den Nachthimmel zu erleuchten. Damit sind vier Milliarden Lichtkombinationen möglich, ich meine wirklich Milliarden. Das alles wird von der Software geleistet. Jede Nacht fliegen wir mit 300 Drohnen und bei der Eröffnungszeremonie waren es 1218 Drohnen. Es ist allein die Software, die diese Magie entstehen lässt. Der Pilot ist dabei ein Computer. Und ein Mensch überwacht den Piloten und drückt den Start-Knopf." Die Verantwortlichen von Intel sind sich sicher, dass man mit den Drohnen noch sehr viel mehr machen kann, als nur Lichtbilder am Himmel zu malen. Zum Beispiel könnten sie zu Überwachungs- oder Bauarbeiten eingesetzt werden. Selbst Menschen könnten von Drohnen transportiert werden. Sollten die Wetterbedingungen stimmen, könnten die Drohnen auch am Sonntag wieder zum Einsatz kommen. Dann steht in Pyeongchang die Abschlussfeier auf dem Programm.