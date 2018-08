Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link hat die Diskussion um Sozialleistungen für EU-Ausländer in Deutschland neu angefacht. Konkret prangert der SPD-Politiker vor allem Betrug beim Kindergeld an. "Viele dieser Menschen kommen hierhin, um ein besseres Leben für sich, für ihre Familien, für ihre Kinder zu erreichen. Ich verstehe das grundsätzlich und menschlich, aber sie bringen jedoch meist nicht ansatzweise die Voraussetzungen mit, um auf dem Arbeitsmarkt hier in Duisburg und in der Region bestehen zu können. Viele von ihnen sind längst Teil eines ausgeklügelten Systems von Schlepperbanden, das sich zum Ziel gesetzt hat, im Wesentlichen Sozialleistungen zu beziehen. Das Kindergeld ist dabei ein Vehikel, mit Hilfe falscher Dokumente ein Maximum an Leistungen zu erschleichen." Link forderte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag den Bund auf, aktiv zu werden. "Und die erste Forderung, die ich habe, sie müssen jetzt handeln. Das ist relativ einfach gesetzlich zu regeln. Denn Freizügigkeit bedeutet Arbeitnehmerfreizügigkeit, und wenn jemand hierher nicht kommt, um zu arbeiten, sondern um Sozialleistungen zu beziehen, ist er kein Arbeitnehmer. Und entsprechend muss dann auch der Verlust der Freizügigkeit festgestellt und im Zweifel die Ausreise veranlasst werden. Das kann man nicht den Kommunen am Ende überlassen, sondern da brauchen wir eine nationale, eine europäische Regelung und auch die Übereinkunft, dass wir das so tun wollen." SPD-Chefin Andrea Nahles lud die Bürgermeister der betroffenen Städte für den 27. September nach Berlin ein. "Und ich hoffe, dass dann auch die nötige Bewegung in diese Frage reinkommt. Noch mal: die Städte alleine lassen geht nicht. Das Problem ignorieren dürfen wir nicht. Und Freizügigkeit ist für uns ein hohes Gut. Deswegen muss man sie aber auch verteidigen gegenüber denen, die sie ausnutzen wollen." Die Indexierung des Kindergeldes selbst kann laut Nahles nur europäisch gelöst werden. Die Systeme sind EU-weit aber unterschiedlich. "Ich glaube, es wird sehr schwierig und kompliziert, das auf europäischer Ebene zu lösen. Wir sollten es auf nationaler Ebene anpacken an der Stelle und es geht auch. Missbrauch bekämpfen können wir auch jetzt schon, da brauchen wir keine EU dafür." Die in der Bundesregierung im Frühjahr 2017 angestoßene Überlegung, das Kindergeld für im Ausland lebende Kinder von EU-Ausländern an die dortigen Lebenshaltungskosten zu koppeln, kommt laut Nahles nur schleppend voran. Die Bundesregierung bemühe sich darum, sagte die SPD-Chefin.