Im Disneyland bei Los Angeles haben der Elefant Dumbo und seine Freunde früher viele Runden gedreht. Jetzt hat der fliegende Elefant aus dem Hause Disney für viel Geld den Besitzer gewechselt. Umgerechnet 413.000 Euro brachte der frühe Bestandteil eines Karussells ein, mehr als vier mal so viel, wie zuvor geschätzt worden war. Insgesamt war die Versteigerung der 900 Disney-Objekte, die Richard Kraft in etwa 25 Jahren gesammelt hatte, ein großer Erfolg. Insgesamt kamen umgerechnet rund 7 Millionen Euro zusammen. Doch Geld ist nicht alles, sagt Kraft: "Egal, wie viel es wert ist. Ich hoffe wirklich, dass die Leute, die es kaufen, es so schätzen wie ich. Ich möchte nicht, dass die Leute es als Investment sehen. Ich möchte, dass sie ihre Erinnerungen an Dumbo aufrechterhalten und sagen, wir haben Dumbo genommen, um für Weihnachten zu dekorieren." Seine riesige Sammlung der Disney-Gegenstände war einen Monat lang in einem ehemaligen Sportgeschäft in Los Angeles ausgestellt worden. Zehntausende Menschen waren gekommen, um sich die Ausstellung anzusehen. Ein Paar soll dort sogar geheiratet haben. Bei der Versteigerung fanden jetzt viele Gegenstände einen Käufer: Neben Postern und Schildern auch alte Fahrzeuge und sogar Papierkörbe aus dem Disney Themenpark. Ein Teil des Geldes will Kraft für Organisationen spenden, die sich um kranke Kinder kümmern.