Großeinsatz im Duisburger Stadtteil Meiderich am Dienstagnachmittag. Bei einem U-Bahn-Unfall sind Dutzende Menschen verletzt worden. Laut Angaben der Feuerwehr prallten zwei Züge im Tunnel aufeinander, etwa 150 Meter vom U-Bahnhof "Auf dem Damm" entfernt. Die Unglücksursache war zunächst unklar, wie Oliver Tittmann von der Duisburger Feuerwehr mitteilte. "Wir sind mit einem Großaufgebot an Feuerwehrkräften ausgerückt, etwa 80 Einsatzkräfte, und haben, Stand jetzt, etwa 35 Verletzte, davon zwei Schwerverletzte und 33 Leichtverletzte, die jetzt gerade aktuell vom Rettungsdienst versorgt werden. Alle Patienten wurden vom Notarzt gesichtet. Die Schwerverletzten sind bereits auf dem Weg in die Krankenhäuser und die Leichtverletzten werden gerade betreut. Und dann werden wir weiter gucken, was wir mit den leichtverletzten Patienten machen." Bevor die Einsatzkräfte die Verletzten bergen konnten, musste sie erst sicherstellen, dass kein Strom mehr auf der Bahn ist. Dann suchten die Retter nach Fahrgästen, die möglicherweise eingeklemmt sein könnten. "Eingeklemmt wurden zum Glück keine. Sie müssen sich vorstellen: Die Personen stehen oder sitzen in der Bahn, wie das so ist und durch den Aufprall, das abrupte Abstoppen sind die durch die Gegend geflogen und das sind auch die Verletzungsmuster. Wir haben ein paar Prellungen, bei den etwas schwerer Verletzten haben wir auch ein Schädel-Hirn-Trauma, also eine Gehirnerschütterung und Blutergüsse, das sind so die Verletzungsmuster." Bei der Linie 903 handelt es sich um eine Straßenbahn, die teils unterirdisch durch Duisburg führt. Im Verkehr der Ruhrmetropole kam es durch den Unfall zu Behinderungen, wie Kathrin Naß, Sprecherin der Duisburger Verkehrsgesellschaft erklärt. "Die DVG hat Busse statt Bahnen eingesetzt und zwar zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Duisburg Meiderich. Natürlich ist es auch zu Verspätungen gekommen. Wir haben aber über alle Kanäle darüber informiert." Die polizeilichen Ermittlungen zur Unglücksursache dauerten am Dienstag noch an.