Viele Mitarbeiter des Energiekonzerns Innogy werden mit Sorge in die Zukunft blicken. Bei der geplanten Zerschlagung des Konzerns droht ein massiver Stellenabbau. Nach Angaben von E.ON können bis zu 5000 Jobs wegfallen. E.ON will das Vertriebs- und Netzgeschäft von der RWE-Tochter übernehmen und RWE das Ökostromgeschäft von Innogy und E.ON. Die Energieriesen wollen die Verteilung der Innogy-Geschäfte bis Ende 2019 abschließen. E.ON-Chef Johannes Teyssen sprach am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit RWE-Chef Rolf Martin Schmitz von großen Chancen, die der Konzernumbau mit sich bringe: "Natürlich bringt die Transaktion auch Veränderungen mit sich. Nicht zuletzt wegen der Synergien, die durch die Zusammenführungen am Anfang erwirtschaftet werden sollen. Nach ersten Berechnungen können wir aber jetzt schon sagen, dass insgesamt maximal 5000 Arbeitsplätze im erweiterten Unternehmen durch die Integration betroffen sein werden. Bei weit mehr als 70.000 Mitarbeitern sind das weniger als sieben Prozent. Und mittelfristig erwarten wir großartige Entwicklungschancen, die in der kommenden Dekade Tausende neue Arbeitsplätze hier in Essen, in Deutschland, in Europa schaffen können." Man wolle während der gesamten Phase der Veränderung eng und vertrauensvoll mit den Arbeitnehmervertretern zusammenarbeiten, sagte Teyssen. Bei RWE sollen keine Stellen gestrichen werden, hieß es. Die Aufsichtsräte der Konzerne haben dem Deal inzwischen zugestimmt. Das Votum der Wettbewerbshüter steht aber noch aus. Die Gewerkschaften Verdi und IG BCE hatten betont, sie gingen von einem Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen aus.