Im Zeichen der olympischen Ringe gibt es während der Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang derzeit viele Wettkämpfe. Einige haben allerdings weder etwas mit Winter noch mit Höchstleistungen auf der Piste oder im Eiskanal zu tun. Vielmehr muss man schnell im Kopf und mit der Computer-Tastatur sein. Intel - ein offizieller Sponsor der Olympischen Winterspiele - hat Profis aus dem E-Sports eingeladen, die um Punkte und Preisgelder kämpfen. In erster Linie natürlich eine Marketing-Aktion. Dieser E-Sportler ist sich sicher, dass das Konzept aufgehen wird: "Wenn sie sehen, wie wir kämpfen, wie wir trainieren und wie viel wir dafür tun, um besser zu werden, dann werden sie das respektieren und anerkennen." Einige aus der Branche hoffen, dass auch E-Sports eines Tages olympisch wird. Und die Widerstände dagegen überwunden werden können. John Bonini von Intel: "Es gibt einige Leute, die glauben, dass es einfach nicht passt. Ich will mehr von ihnen hören um herauszufinden, ob man ihre Meinung ändern kann." Die Computerspieler in Südkorea tragen Shirts mit den olympischen Ringen und kämpfen um Preisgelder in Höhe von 150.000 Dollar. Während eines Spiels bringen es die Profis auf mehr als 300 Aktionen pro Minute. Bei einem ähnlichen Turnier wie jetzt in Südkorea waren im vergangenen Jahr rund 46 Millionen Zuschauer online dabei. Eine Zahl, von der die Sportler in vielen olympische Wettbewerben nur träumen können.