Premiere in Berlin-Tegel. Von dem Flughafen im Nordwesten der Stadt startete am Freitag die erste Easyjet-Maschine. In der Hauptstadtregion hatte der britische Billigflieger 14 Jahre lang nur Maschinen auf dem Flughafen Schönefeld stationiert. Nun bedient Easyjet beide Hauptstadtflughäfen. Der Billigflieger will nach der Air Berlin-Pleite sein Engagement in Deutschland kräftig ausweiten und die Passagierzahl mehr als verdoppeln. Der Easyjet-Europachef Thomas Haagensen. "Im Dezember haben wir unsere neue Strecken bekannt gegeben; die wir ab heute am Flughafen Tegel betreiben. Während der Wintersaison werden wir hier 19 Strecken anbieten; darunter vier innerdeutsche Strecken. Und das ist Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart und natürlich München, wohin heute unser erster Flieger abheben wird." Im Geschäftsjahr 2018 werde man voraussichtlich 18 Millionen Fluggäste befördern, sagte Haagensen. Im vorigen Geschäftsjahr seien es gut acht Millionen gewesen. Künftig sei Berlin mit insgesamt 37 Flugzeugen nach London Gatwick die zweitgrößte Basis von Easyjet.