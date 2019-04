Seit acht Monaten kämpfen sie im Kongo gegen die Rückkehr der Krankheit. Doch in den letzten Tagen hat sich die Ebola schneller als zuvor ausgebreitet. Allein 73 Neuinfektionen in den letzten Tagen meldeten die Ärzte. Kämpfe zwischen bewaffneten Gruppen und Misstrauen gegenüber den Ärzten sind die Hauptgründe. WHO-Sprecher "Wegen der unberechenbaren Lage in Nord-Kivu und benachbarten Regionen gibt es nicht immer Zugang zu Betroffenen. Viele flüchten auch vor den Kämpfen - alle Betroffenen zu erreichen ist wirklich schwierig." Fast 700 Menschen sind bisher durch den aktuellen Ebola-Ausbruch getötet worden. Viele der Neu-Infizierten halten sich außerhalb der Behandlungszentren aus, oft in entlegensten Regionen. Das stellt Ärzte und Helfer vor massive Probleme.