Wäscherei-Rechnungen und Leerungen des Katzenklos. Damit wird sich Julian Assange nun vermehrt auseinandersetzen müssen, in der Botschaft Ecuadors in London. Das südamerikanische Land hatte verlangt, dass der Langzeitgast seine Arztrechnungen und Telefongespräche bezahlt und sich um die Hinterlassenschaften seiner Katze Michi kümmert. Assange hatte Ecuador wegen der neuen Bedingungen verklagt. Der WikiLeaks-Gründer hält sich seit 2012 in der Botschaft auf. Man werde für Assange auch nicht länger mit der Britischen Regierung verhandeln, sagte Ecuadors Außenminister José Valencia am Dienstag. Seinem Land gehe die Geduld aus. "Das ist nicht die Aufgabe Ecuadors. Sollte es irgendwann notwendig sein, können wir natürlich zwischen Herrn Assange und der britischen Seite vermitteln. Aber nicht mehr. Wir sind weder seine Anwälte, noch Repräsentanten der britischen Regierung. Es geht nur um die Beziehung zwischen Assange und Großbritannien." Der Missbrauchsprozess gegen Assange war fallengelassen worden. Unterstützern zufolge befürchtet er allerdings immer noch, an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden zu können, sollte er die Botschaft verlassen.