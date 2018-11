Einst war er einer der größten mexikanischen Drogenbosse. Jetzt soll Joaquin "El Chapo" Guzman der Prozess gemacht werden. Am Montag beginnt dazu am Bundesgerichtshof in New York unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen die Auswahl der Jurymitglieder, die anonym bleiben sollen. Am 13. November sollen dann die Auftakt-Statements der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erfolgen. Die Anwälte El Chapos, des "Kurzen", gaben im Vorfeld Beschwerde ab, der Zeitraum sei zu kurz um mehr als 14.000 Seiten an Beweismaterial und Aussagen auszuwerten. Die Unterlagen wurden Anfang Oktober an die Verteidiger übergeben. Der US-Bundesrichter Brian Cogan äußerte vor dem Verfahren bedenken über die Strategie der Staatsanwälte . Denn die Ankläger wollen Beweise liefern, dass Guzman in mehr als 30 Mordkomplotten involviert ware. Cogan machte deutlich, dass es in dem Verfahren gegen Guzman allerdings um Drogenhandel ginge. El Chapo war jahrelang der Anführer des mexikanischen Sinaloa-Kartells. Die USA hatten jahrelang auf eine Festnahme und Auslieferung gepocht. Doch gelang dem Drogenboss immer wieder auf spektakuläre Weise die Flucht. Bei einer Verurteilung droht Guzmann lebenslange Haft.