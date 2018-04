Möglichst weit sollten sie geworfen werden und dabei auch noch unversehrt bleiben: Ostereier. In Horhausen im Westerwald fand am Ostersonntag auf der Wiese vor dem Feuerwehrhaus wieder der Wettbewerb im Ostereier-Weitwurf statt. Bereits zum 32. Mal traten Werfer in verschiedenen Altersklassen an. Ziel: den bestehenden Wiesen-Rekord von 73 Metern zu brechen. Doch das gelang diesmal keinem der über Hundert Teilnehmer. Einige sind gewissermaßen schon alte Hasen, sagt Bürgermeister Thomas Schmidt. "Das ist nicht nur was für Einheimische, sondern hat sich mittlerweile auch schon wirklich den Ruf erworben, dass hier wirklich auch Besucher aus Nah und Fern hierher kommen. Teilweise wirklich überregional, da kann man teilweise wirklich nur staunen, wie man wirklich so weit den Weg bis nach Horhausen hierhin findet." Das Ei muss ohne „Bruchlandung" zu Boden gehen. Zerplatzt es, dient es als Vogelfutter. Die Eier wurden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Aber wie schafft man es, dass das Ei nicht zerschellt? Rolf Schmidt-Markoski vom Heimatverein weiß, wie es geht. "Ja, wichtig ist schon mal, das Ei zwischen Daumen und Zeigefinger zu nehmen. Wenn die Wurftechnik stimmt, wenn das Ei mit der Spitze oder der Unterseite aufkommt und es liegt nicht ausgerechnet ein Stein auf der Wiese, dann bleibt es heil, und es wird gewertet." Und was sehen die Teilnehmer die eigene Wurfleistung? "Ich denke mal es waren über vierzig Meter, es ist aber leider kaputtgegangen und wurde deshalb nicht gewertet." "Gut, die Kinder haben viel Spaß, und uns macht es auch Freude. Vor allem der leckere Kuchen, der lockt natürlich auch.") Gestartet wird in verschiedenen Altersklassen, und für die Besten gibt es zur Belohnung kleine Sachpreise. In Hessen findet ein solcher Wettbewerb in mehreren Orten statt, teils mit sehr ungewöhnlichen Spielregeln, nach denen beispielsweise die Jury die geworfenen Eier anschließend verspeisen muss.