Der kleine Wombat-Junge im Duisburger Zoo heißt "Apari" und ist nicht nur ausgesprochen niedlich, sondern auch so etwas wie eine kleine Sensation. Denn Wombats, ihres Zeichens Beuteltiere aus Australien, sind sehr zurückhaltend, was die Zeugung von Nachwuchs in menschlicher Obhut anbetrifft, wie auch Tierpfleger Mario Chindemi weiß: O-TON TIERPFLEGER MARIO CHINDEMI ("Wirklich, wir sind so froh, dass wir überhaupt gesehen haben, unser Nacktnasen-Wombat hat ein Baby. Das ist das erste Mal seit über 40 Jahren, dass im Zoo Duisburg ein Wombat-Baby aufwächst bei seiner Mutter. Da sind wir besonders stolz drauf. Vor allen Dingen: Es gibt nur noch sechs von diesen Wombats in Europa. Und wir haben jetzt als einzigste endlich mal wieder ein Baby. Da sind wir so froh. Und jetzt haben wir ihn das erste Mal draußen neben seiner Mama herumklettern sehen. Meistens kommen sie erst nachts raus. Wir haben schon damit gerechnet, dass es schon mal draußen war, aber so richtig live gesehen ist es auch für mich jetzt das erste Mal gewesen. War natürlich super.") Vor rund einem halben Jahr erblickte "Apari" das Licht der Welt. Nach etwa fünf Monaten war auch er groß genug, um einen ersten Blick aus seinem Beutel auf die Welt da draußen zu werfen. Wombats gelten als relativ stur. In ihrer australischen Heimat graben sie richtige unterirdische Labyrinthe und leben dort. Die Wohnhöhlen können so groß sein, dass ein ganzer Lkw locker hineinpassen würde. Auf Nahrungssuche unterwegs sind sie normalerweise nachts.